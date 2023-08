Bambino morto alle Terme di Cretone: «Piscina senza grate di sicurezza». Struttura sotto sequestro e indagine per omicidio colposo

di Redazione web

Negli occhi e nelle orecchie di chi era presente immagini e urla che non svaniranno mai più. Ieri, giovedì 17 agosto, alle terme di Cretone a Palombara Sabina (Roma) si è consumata la tragedia della morte di un bambino di 8 anni. Il piccolo, di origine russa ma residente in Italia, è stato risucchiato dallo scarico di una delle piscine, mentre erano in corso operazione di svuotamento e pulizia. Il dramma davanti ai genitori, ancora sotto choc. Intanto il complesso è stato posto sotto sequestro.

Le indagini dei carabinieri

In base a quanto si apprende questa mattina i carabinieri della stazione di Palombara Sabina e della Compagna di Monterotondo assieme al personale della Asl effettueranno un sopralluogo per analizzare lo stato delle piscine e il rispetto delle norme di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 10:55

