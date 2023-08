Malore improvviso in vacanza, bambino di 2 anni morto davanti alla mamma: «Era caduto dallo scivolo ore prima»

di Redazione web

Un malore improvviso nella notte. I soccorritori che non sono riusciti a salvarlo. Un bambino di 2 anni è morto a Livorno, davanti agli occhi della mamma che aveva chiamato il 118 in preda al panico, dopo che il figlio aveva avvertito un malore nella notte.

Roma choc, bambino di 8 anni muore alle Terme di Cretone: «Risucchiato dallo scarico di una vasca»

Il bimbo cade dalla barca e viene ucciso dall'elica: Walter aveva 3 anni. La disperazione dei genitori

In vacanza a Livorno

La donna era a Livorno in vacanza senza il padre, italiano, del piccolo. È stata proprio la mamma, intorno alle 5 di mattina, ad avvisare il 118 dopo essersi accorta che il bambino stava male.

Caduto dallo scivolo

La squadra mobile di Livorno, coordinata dalla procura, in attesa del responso dell'autopsia che è stata richiesta dal pm Giuseppe Rizzo, ha avviato tutti gli accertamenti per chiarire se si sia trattato di un malore o se la morte sia stata causata da altri fattori. Pare che il bimbo nel pomeriggio precedente fosse caduto da uno scivolo mentre giocava e che non sembrava al momento avesse riportato nulla di importante. Poi nella notte il malore fatale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA