Bambina di 3 anni rischia di annegare in piscina: paura a Pavia, la piccola rianimata e portata in ospedale

Ancora un caso di annegamento in una piscina pubblica, anche se stavolta non è per fortuna finita in tragedia. Una bambina di 3 anni ha rischiato di annegare oggi pomeriggio nella piscina Campus Aquae, alla periferia di Pavia, nella zona degli ospedali e degli istituti universitari scientifici.

