Il bimbo cade dalla barca e viene ucciso dall'elica: Walter aveva 3 anni. La disperazione dei genitori

Un bambino di 3 anni è morto colpito da un'elica, dopo essere caduto da una barca. E' accaduto all'Echo State Park, negli Stati Uniti, dove Walter Greer era a bordo di una barca, insieme alla sua famiglia quando è accidentalmente caduto in acqua. Alla fatalità si è aggiunto il destino crudele, perché il piccolo è stato ucciso dall'elica del motore, che si trova nella parte posteriore della piccola imbarcazione e lo ha colpito in modo violento. Al momento dell'incidente in barca, la famiglia Greer si stava godendo una giornata sul lago.

Dramma per la famiglia

Quando sono intervenuti i ranger del parco, il bambino purtroppo era già deceduto in acqua. "Questa è solo l'ultima cosa che una famiglia vuole vedere accadere", ha detto il portavoce di Utah State Parks, Devan Chavez, parlando dell'incidente.

Sconvolta dal dolore la famiglia di Walter, che ha rilasciato una dichiarazione ai media locali: "siamo devastati per aver salutato il nostro caro Walter.

Sostegno per le spese

Walter era un "felice e turbolento bambino di tre anni con una grande personalità" era entusiasta di iniziare la scuola materna questo mese, secondo la pagina GoFundMe creata per sostenere la famiglia nelle spese funerarie e mediche correlate al dramma che ha sconvolto per sempre le loro vite.

