Cadavere in mare a Fregene, ancora sconosciuta l'identità: l'unico indizio è un tatuaggio su un braccio

di Redazione web

Non si conosce ancora l'identità dell'uomo che avrebbe un'età compresa tra 50 e 60 anni, il cui cadavere è stato recuperato in mare ieri, a Fregene, sul litorale romano intorno alle 12.30; a ritrovarlo la guardia costiera in mare, ad una distanza di circa 6 miglia a largo della nota località sul litorale laziale.

Uccide la compagna e seppellisce il corpo in giardino, ma per 3 anni inganna tutti: poi la scoperta choc

Oggi l'autopsia

Sarà l'autopsia, che dovrebbe svolgersi nel pomeriggio al cimitero del Verano a Roma, dove ieri pomeriggio è stato trasferito il corpo, a chiarire i dettagli sulla morte. Al momento gli inquirenti non possono escludere nessuna ipotesi. Ieri pomeriggio è stata un'unità di guardia del Sar alle dipendenze della Capitaneria ad intervenire dopo l'allarme dato, con una chiamata al numero d'emergenza 1530, da parte di un diportista.

Tatuaggio sul braccio

Secondo le prime informazioni, il corpo non sarebbe stato presente in acqua da molto tempo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA