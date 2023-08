Francesco, morto a 32 anni sul Garda: era uscito in acquascooter, poi è svanito nel nulla. Gli amici sconvolti

di Redazione web

Hanno dato l'allarme i suoi amici non vedendolo ritornare in porto, dopo un'uscita in acquascooter nel lago di Garda. Francesco Zanetti, 32 anni, originario di Sona, in provincia di Verona, è stato ripescato dalla Guardia Costiera nelle acque lacuali in cui si era avventurato in acquascooter nella tarda serata di ieri, in un orario vietato dalla legge.

Uomo trovato morto in mare a Fregene: «Tatuaggio sul braccio, indossava la maglietta di una discoteca»

Bambino di 3 anni muore nella piscina di casa: è annegato in pochi centimetri d'acqua. Indagata la nonna

Allarme dagli amici

Sono stati gli amici ad allertare i soccorritori che per tutta la notte hanno cercato Zanetti, il quale probabilmente si è ribaltato con la sua moto d'acqua finendo in una secca.

Corpo galleggiava

Nelle vicinanze dello scooter, infatti, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo di Zanetti che galleggiava, dopodiché la salma è stata trasferita all'ospedale di Desenzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per l'accertamento della dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA