Uomo trovato morto in mare a Fregene: «Tatuaggio sul braccio, indossava la maglietta di una nota discoteca»

Il cadavere di un uomo è stato recuperato dalla guardia costiera in mare a 6 miglia al largo di Fregene. Ad intervenire un' unità di guardia del Sar alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino dopo l'allarme dato, con una chiamata al numero d'emergenza in mare 1530, da un diportista.

Il tatuaggio e la maglietta

La motovedetta ha recuperato a bordo il corpo ed è stato avvisato il Pm di turno di Civitavecchia. È stato allertato il medico legale per l'ispezione prima del trasferimento del cadavere in obitorio. A quanto si è appreso, il corpo non sarebbe in acqua da molto ed ha una maglietta con logo di una nota discoteca di Roma ed un vistoso tatuaggio su un braccio. Indosso una maglietta nera e pantaloni lunghi.



Secondo quanto si è appreso successivamente, l'età apparente dell'uomo potrebbe aggirarsi tra i 40 ed i 50 anni.

