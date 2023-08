Ragazzo di 17 anni muore annegato in mare davanti al papà. L'uomo è stato salvato dal bagnino

di Redazione web

Un ragazzo di 17 anni è annegato in mare in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane è stato sorpreso da onde alte mentre faceva il bagno con il papà. L'intervento del bagnino non è stato sufficiente a trarre in salvo entrambi. E all'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare.

Lo spiacevole episodio si è verificato questo pomeriggio a Marina di Lesina, in provincia di Foggia, in Puglia. Padre e figlio sono stati sopraffatti dalla corrente del mare.

Il bagnino dello stabilimento balneare, dove la famiglia di origine straniera stava trascorrendo la giornata, si è accorto che i due erano in difficoltà, si è tuffato ed è riuscito a portare in salvo solo il papà del 17enne.

Anche i turisti si sono tuffati in mare per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati l'elisoccorso e i sanitari del 118, il corpo del ragazzo era senza vita. Inutili gli sforzi di rianimazione.

