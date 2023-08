Mamma si tuffa in mare per salvare i figli, ma annega e muore: i bimbi soccorsi dai surfisti. Papà sotto choc

di Redazione web

Un tuffo imprudente che si trasforma in tragedia. Una mamma di 51 anni è annegata, nel tentativo di portare in salvo i suoi due bambini, che erano stati travolti da un'onda. E' successo a Lacanau, in Francia, domenica 13 agosto poco dopo le 21.

I due ragazzini si erano tuffati in acqua, nonostante il mare agitato e l'avviso di balneazione pericolosa, riporta France Bleu. La donna, non appena si è accorta del pericolo, ha provato a raggiungerli a nuoto, senza successo.

Tredicenne precipita nel Grand Canyon e sopravvive: «Un miracolo». Volo di 30 metri per far posto a chi scattava selfie

Bimba di due giorni rischia la vita, un volo dell'Aeronautica la trasferisce d'urgenza da Cagliari a Milano

Salvati da due surfisti

A soccorrere la donne a i due bambini sono stati due surfisti. I figli della 51 sono tornati a riva sani e salvi, mentre per la mamma non c'è stato niente da fare. I soccorritori hanno provato a rianimarla, ma quando è arrivata in spiaggia era già morta. Il marito e i due ragazzi sono stati portati via in stato di choc e affidati ai servizi di emergenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA