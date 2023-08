Mamma prende un integratore naturale tutte le mattine, morta a 39 anni: «Ha l'effetto di una droga»

di Redazione Web

Assume regolarmente un integratore alimentare e muore a 39 anni. Krystal Talavera pensava di bere un sano integratore nel suo caffè mattutino, ma in realtà le ha causato una grave insufficienza respiratoria causata da effetti simili agli oppioidi. La donna, madre di 4 figli che lavorava come infermiera, assumeva regolarmente il kratom, un integratore che si estrae dalle foglie di un albero della famiglia delle Rubiaceae, e che in alcuni paesi è considerato un energizzante.

I provvedimenti

Visto l'ultimo decesso, i parenti delle persone che sono morte dopo aver assunto l'integratore affermano di volere più regolamentazione da parte del governo e che le persone siano consapevoli di quanto possa essere pericoloso un prodotto a base di erbe ampiamente commercializzato. Le società che producono questi integratori, hanno negato di aver violato le leggi non informando le persone dei potenziali pericoli dei loro prodotti. Kratom Distro, il sito web che ha acquistato il supplemento "Space Dust" promuove i prodotti sul suo sito web come aventi un effetto "edificante ed energetico". I medici esortano gli acquirenti a fare attenzione poiché il suo principio attivo, la mitraginina, può creare dipendenza e si è manifestato nei rapporti tossicologici di alcuni individui che sono morti dopo aver ingerito la sostanza.

In Italia

In Italia la pianta e i suoi estratti sono inseriti nella Tabella I del testo unico delle norme su stupefacenti e sostanze psicotrope e successive modifiche.

