Morto a 27 anni a causa della muffa in camera: «In casa faceva così freddo che si poteva vedere il respiro»

Un ragazzo di 27 anni è morto nell'appartamento in cui viveva con la sua famiglia a causa della muffa. La tragedia è avvenuta a Oldham in Inghilterra. Luke Brooks, dopo tre anni senza riscaldamento e la muffa sulle pareti della propria abitazione, ha perso la vita. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per appurare di chi sia la responsabilità della morte del 27enne.

L'hotel a tre stelle peggiore al mondo: sangue sulle lenzuola e bruciature di sigaretta sulle tende, ecco dove si trova

Blatte e ragnatele in cucina, chiuso ristorante orientale in centro. «Locali invasi dai parassiti»