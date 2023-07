L'hotel a tre stelle peggiore al mondo: sangue sulle lenzuola e bruciature di sigaretta sulle tende, ecco dove si trova

di Redazione web

Ti è mai capitato di prenotare un hotel senza leggere le recensioni sulle relative app? Se desideri viaggiare in Inghilterra, sarebbe il caso che ti informassi prima. Un albergo, infatti, situato in Birmingham, la "seconda città" del Regno Unito dopo Londra, è diventato famoso per il suo grado elevato di sporcizia.

Le recensioni su TripAdvisor, infatti, lo descrivono come «l'albergo più sporco al mondo». Scopriamo insieme perché.

Ecco l'hotel «peggiore al mondo»

L'Hotel Norfolk di Birmingham si è aggiudicato la nomea di uno dei luoghi meno popolari e più sporchi della città. Chi ci ha alloggiato, infatti, lo ha descritto, sulla nota app che raccoglie recensioni di alberghi e città di tutto il mondo, come «terribile, invivibile, sporchissimo».

Con un punteggio di 1.5 su 5, l'hotel che si presenta come un tre stelle «non è assolutamente da visitare», scrivono nelle recensioni.

Le 100 camere con bagno privato pare siano le più sporche tra quelle degli alberghi della città.

«Quando entri senti immediatamente un cattivo odore, come se qualcuno abbia urinato sulle tue lenzuola», scrivono alcuni utenti. Un'altra "vittima" dell'albergo, invece, sostiene di averci trovato bruciature di sigarette ovunque: «Buchi nelle tende e nelle lenzuola. Sembra di stare in un ostello di bassissimo livello»

Tra le peggiori recensioni, però, ce n'è una che recita così: «C'era del sangue sul mio letto e sulle tende della doccia; muffa nel bagno, nel lavandino e sui tappetini».

Con questa nomea, l'Hotel Norfolk di Birmingham è stato definito dai quasi mille recensori, come «il peggior alloggio al mondo».

Nella sezione domande e risposte, poi, un utente chiede a chi ha votato positivamente anche se con poche stelle, se sia davvero il posto peggiore al mondo e le hanno risposto «È peggio di quanto scritto qui, si fidi signora!».

Per il momento, l'albergo non ha ancora espresso la propria opinione e non ha risposto alle critiche su TripAdvisor, ma con l'alta stagione turistica le critiche sembrano non arrestarsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 15:21

