Rissa tra donne in perizoma in un lussuoso hotel di Las Vegas: «Usavano le ciabatte per colpirsi»

Quello che succede a Las Vegas, rimane a Las Vegas. O almeno questo è quello che sperano le quattro donne che sono state protagoniste di una furiosa lite a suon di ciabette, mentre erano in perizoma, in uno degli alberghi più famosi della città del divertimento e del gioco d'azzardo, Wynn Las Vegas & Encore Resort. Ma quale è stato il motivo che ha portato queste due donne ad uno scontro così furioso? Sembrerebbe quasi una scena tratta dal film "Una notte da leoni", ma è successo davvero e adesso andremo a scoprire tutti i retroscena.

Rissa tra donne in perizoma: ciabatte usate come armi

Sono state almeno quattro le donne coinvolte nella rissa in uno degli hotel più lussuosi di Las Vegas, Wynn Las Vegas & Encore Resort, dove il soggiorno per una singola notte viene a costare quasi 500 euro. Il combattimento, ripreso dalle telecamere di sicurezza e in esclusiva da un giornalista del Daily Mail, è avvenuto a pochi metri dai tavoli da poker dove gli ospiti stavano disputando un'importante partita.

Nei due video diffusi, è presente una donna che gira nella hall dell'hotel con un perizoma quasi invibile e scalza, alla mano una ciabatta arancione che agita per insinuare paura verso le altre persone, che, tuttavia, non pongono molta attenzione, ma continuano le loro attività, indisturbate.

Il pericolo arriva quando altre due donne giungono alle spalle della prima e iniziano a prendersi a capelli, mentre la donna con la ciabatta in mano inizia ad agitarla verso le altre due, colpendole alla testa. La situazione era surreale e, pian piano, è iniziato a crearsi una piccola folla, intorno alle signore che si stavano picchiando malamente. All'arrivo della quarta donna, pronta ad azzuffarsi con loro, un agente della sicurezza decide di intervenire per fermare la scena che stava sfiorando il limite del ridicolo. Le donne, tutte visibilmente ubriache, hanno iniziato ad insultare l'uomo, giunto per placare la rissa che stava diventando divertente, per quanto grottesca.

La donna, arrivata per ultima nella lotta, decide di colpire alla testa la guardia di sicurezza e poi scappare fuori dall'hotel su una sedia a rotelle, a batteria, ridendo di gusto.

Tra le urla e gli insulti che le donne si scambiano, l'agente di sicurezza riesce a bloccare a terra la donna con le ciabatte in mano, mentre le stava usando come armi per colpire le sue rivali. Poco dopo, sono giunti altri agenti di sicurezza che hanno fermato le altre donne, cacciandole dall'albergo.

La lite tra le donne sembra essere nata da un'incomprensione sulle spese dell'albergo da dividere, ma non si sa molto poiché sono state mandate via immediatamente (senza aver pagato il pernottamento, quindi).

Sicuramente una notte movimentata a Las Vegas, che rimarrà impressa nella mente di tutti i presenti.

