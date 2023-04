La stazione come un ring: rissa a Padova tra due ragazzini a calci e pugni. E nessuno interviene VIDEO

Botte da orbi in stazione a Padova: una rissa tra due ragazzi è diventata virale sul web, un video di 35 secondi in cui si vede una violenta zuffa nella stessa zona in cui già in passato si erano registrati interventi delle forze dell'ordine per sedare liti tra giovani. Un confronto a suon di pugni, in mezzo a orde di adolescenti che assistono, e che riaccende la polemica.

Botte da orbi alla stazione

Il video, scrive il quotidiano Il Gazzettino, risale allo scorso 20 marzo, davanti al McDonald's in piazzale Stazione. Le immagini sono riprese con un telefonino: i due giovani hanno apparentemente tra i 16 e i 18 anni, si colpiscono con violenza con pugni e spinte, e alla fine uno dei due, colpito con un pugno in faccia, sembra avere la peggio. Entrambi cadono per terra, mentre chi sta intorno guarda incuriosito: almeno una cinquantina di adolescenti, a godersi la scena e filmarla.

