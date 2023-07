«Troppo poco 5 euro di mancia»: fattorino della pizza insulta la cliente e viene licenziato, il video su Tiktok è virale

di Redazione web

Un fattorino della pizza è stato licenziato dopo aver insultato una cliente per la mancia. L'accaduto è diventato virale dopo essere stato ripreso in video dalla donna e pubblicato su TikTok. Il driver sosteneva che per una casa di quel livello la mancia sarebbe potuta essere più alta, ma il commento e poi l'insulto gli è costato il lavoro.

Vediamo cosa è successo.

Il video su TikTok

Lacey Purciful ha pubblicato un video su TikTok in cui si vede un uomo, un fattorino di DoorDash, consegnarle una pizza. Sul New York Post, si legge che il ragazzo è stato identificato come Corey e che ha ricevuto una mancia pari al 25% del prezzo della pizza.

Il video e il licenziamento del driver

Il filmato mostra il ragazzo che consegna la pizza e dice alla donna: «Voglio solo dirle che con una casa del genere è poco ricevere una mancia di 5 dollari (circa 5 euro)».

Il video virale su TikTok è stato pubblicato dalla donna per avere un parere da i suoi follower: «Quanto dovrei lasciare per una pizza da 20 dollari (quasi 20 euro)?».

I commenti increduli sotto il video erano tutti a favore della donna, sottolineando quanto sia stato maleducato il ragazzo e che fosse giusto che venisse licenziato. La stessa signora Purciful ha risposto ai commenti sostenendo che avesse ricevuto una mail di scuse che le comunicava il licenziamento del fattorino.

Un portavoce di DoorDash ha dichiarato al Daily Mail: «Chiedere rispettosamente una mancia è accettabile, ma abusare o molestare qualcuno non è mai accettabile. Abbiamo licenziato questo Dasher dalla nostra piattaforma e abbiamo contattato il cliente. Le nostre regole esistono per garantire a tutti coloro che utilizzano la nostra piattaforma - Dashers, clienti, commercianti - un'esperienza sicura e piacevole. Ci aspettiamo che tutti trattino gli altri con rispetto e applicheremo le nostre regole in modo equo e coerente».

