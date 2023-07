Meta lancia Threads, il nuovo Twitter: «5 milioni di utenti in poche ore». Ma in Europa non ci sarà: ecco perché

di Redazione web

Meta lancia Threads, il nuovo spazio dedicato ad «aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche». Lo comunica con un post pubblico sul blog della piattaforma di Mark Zuckerberg. Il nuovo social supporta messaggi di testo fino a 500 caratteri, foto e video fino a cinque minuti. Ma in Europa non sarà disponibile: ecco perché.

L'anti-Twitter di Zuckerberg

I thread, così saranno chiamati i post sulla piattaforma di Zuckerberg, supporteranno anche i repost così come i post con le citazioni. Gli utenti potrannno limitare le loro risposte, bloccare e segnalare altri utenti. E i post di Thread potranno essere facilmente condivisi come Storie su Instagram.

«Il nostro piano è lavorare con ActivityPub per dare la possibilità di trasferire i tuoi contenuti su un altro servizio - ha scritto la società sul blog -. La nostra visione è che le persone che utilizzano app compatibili saranno in grado di seguire e interagire con le persone su Threads senza avere un account Threads e viceversa, inaugurando una nuova era di reti diverse e interconnesse».

ActivityPub è un protocollo di reti sociali aperto e decentralizzato. Meta ha testato il servizio con un piccolo gruppo di celebrità e creatori, oltre ai propri dipendenti, quindi i nuovi utenti non saranno accolti con un social network completamente vuoto.

«Ci vorrà del tempo, ma penso che sarà un'app di conversazioni pubbliche con oltre 1 miliardo di persone - scrive Zuckerberg in un post su Threads poco dopo il suo lancio - Twitter ha avuto l'opportunità di farlo ma non è risucita.

Europa contraria: questione di privacy

Il social concorrente di Twitter non arriverà in Europa. A darne notizia è l'Irish Independent che riporta quanto appreso dal portavoce della Commissione irlandese per la protezione dei dati, secondo cui, l'app non sarà presente negli stati membri dell'Unione Europea per una questione legata ai dati degli utenti su Instagram: pare, infatti, che la nuova piattaforma non rispetti i criteri relativi alla normativa europea della privacy. Il social Threads sarà disponibile, però, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Boom di utenti, la risposta di Musk

Se sarà in grado davvero di oscurare Twitter lo scopriremo tra qualche mese. Intanto però il primo round della sfida virtuale (in attesa di quella reale, forse al Colosseo?) tra Elon Musk e Mark Zuckerberg va al proprietario di Meta. Nelle prime 4 ore infatti Threads ha già collezionato 5 milioni di nuovi utenti. Colpa anche delle recenti modifiche di Twitter che non sono piaciute granché agli utenti, per usare un eufemismo.

Elon Musk ha risposto: «È infinitamente preferibile essere attaccati da estranei su Twitter, piuttosto che indulgere nella falsa felicità di Instagram che nasconde il dolore». Alla domanda sul fatto che Threads supererà Twitter, Zuckerberg ha dichiarato: «Ci vorrà del tempo, ma penso che dovrebbe esserci un'app di conversazioni pubbliche con oltre 1 miliardo di persone. Twitter ha avuto l'opportunità di farlo ma non c'è riuscita. Noi speriamo di sì».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 10:56

