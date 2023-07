Vincono 32,5 milioni alla lotteria, ma l'amore nella coppia finisce: «Ora siamo più felici di prima» Nel 2016 hanno vinto 32,5 milioni di sterline, ma per i due ex insegnanti la vita è cambiata anche in amore







di Redazione web Hanno vinto 32,5 milioni di sterline alla lotteria inglese, la coppia di insegnanti Gerry e Lisa Cannings, che dopo la vincita hanno promesso che avrebbero tenuto i piedi per terra e non avrebbero lasciato che la loro enorme fortuna li "cambiasse". La cifra record la intascarono nel 2016, ma il tempo e forse i soldi hanno cambiato qualcosa nella loro relazione. I più ricchi del mondo: in sei mesi hanno guadagnato 852 miliardi in più. Elon Musk sempre primo Divorziati Ma ora la coppia avrebbe divorziato secondo The Sun e vive in due ville a otto miglia di distanza con nuovi amanti con cui ora condividono i loro milioni. Gerry, 70 anni, si sta godendo la vita con un nuovo amore, Samantha Cardell, 55 anni, la mamma di un suo studente quando era insegnante. L'auto degli sposi come una carrozza: «Marito e moglie possono uscire in piedi». Elegante o troppo trash? Nuovi amori Nel frattempo Lisa ha trovato l'amore con il camionista appassionato di calcio Carl Weaver, guida una Porsche turchese, ed è ancora nella villa da 2 milioni di sterline che ha comprato con Gerry dopo il loro jackpot del 2016, ma che ora divide con Carl, che almeno fino all'anno scorso guidava ancora camion. "Siamo normali, facciamo solo cose normali e vogliamo continuare a fare cose normali. Non ci preoccupiamo davvero delle cose o facciamo un dramma. Si potrebbe dire che siamo un po' noiosi così" parola di Gerry.

