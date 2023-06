Lodi, maxi rissa del sabato sera tra ragazzini: 50 in piazza e tre feriti

di Simona Romanò

Si sono affrontati a calci, a pugni, a cinghiate. Poi, sono spuntati anche i coltelli fra urla di rabbia e minacce. In una maxi-rissa si sono picchiati due gruppi antagonisti di giovanissimi, in tutto circa una cinquantina, forse anche minorenni. È accaduto sabato sera dalle 23, in piazza Mercato a Lodi, in centro e zona di movida. Ipotesi regolamento di conti tra bande rivali. Il bilancio è tre feriti, tutti ventenni: si sono presentati, circa un’ora dopo l’episodio, al pronto soccorso di Lodi per farsi medicare. Il più grave ha ricevuto 20 giorni di prognosi per le ferite d’arma da taglio riportate. Ora, sul caso, sta investigando la squadra mobile di Lodi e i detective hanno acquisto le immagini delle telecamere della zona oltre ad ascoltare alcuni testimoni.

RICOSTRUZIONE

Il centro di Lodi, dove ci sono bar e locali, è diventato una sorta di ring fra minacce e fendenti.

GANG

La rissa è durata una decina di minuti poi, quando sono arrivate le forze dell’ordine, i partecipanti sono scappati, lasciando però sul ciottolato evidenti tracce di sangue, oltre a cinghie e coltellini. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di una sorta di spedizione punitiva: gang rivali si sono dati appuntamenti per regolare dei conti in sospeso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 07:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA