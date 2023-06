Vive 603 giorni in un hotel a 5 stelle e va via senza pagare il conto da 65mila euro. La maxi-truffa: come ha fatto

di Redazione web

Aveva prenotato una camera in un hotel a cinque stelle vicino all'aeroporto per una sola notte, ma vi è rimasto per quasi due anni, esattamente 603 giorni, e al momento del check-out non si è neanche disturbato a pagare il conto, sparendo nel nulla con un debito di quasi 65mila euro.

Vive 603 giorni in hotel senza pagare

L'incredibile storia, riferita dai media indiani, è accaduta al lussuoso Roseate House di Delhi, situato vicino all'aeroporto internazionale Indira Gandhi nell'Hospitality District Aerocity. La polizia locale sta ora indagando sul sospetto truffatore, identificato come Ankush Dutta. L'uomo ha prenotato una camera il 30 maggio 2019 e avrebbe dovuto fare il check-out il giorno successivo. Ma ha prolungato il suo soggiorno per 603 notti fino al 22 gennaio 2021, lasciando conti non pagati per un totale di $ 70.000 (64.400 euro circa). I gestori dell'hotel hanno anche presentato una denuncia alla polizia contro diversi dipendenti per cospirazione, falsificazione e imbroglio, con funzionari che hanno affermato di sospettare che i membri del personale fossero stati corrotti per manipolare i sistemi software interni: «I conti sono stati falsificati per nascondere le quote effettive in sospeso», si legge nella denuncia della polizia, citata dal quotidiano Indian Express.

Il complice

Dalle prime informazioni sul caso, sembra che Dutta avesse un complice segreto di nome Prem Prakash, un impiegato dell'hotel, che ha svolto un ruolo cruciale nel facilitare il suo soggiorno prolungato senza pagamento. Prakash, che occupava una posizione di rilievo come capo del dipartimento del front office, possedeva un accesso illimitato al database dell'hotel. Ciò includeva il sistema responsabile della determinazione delle tariffe delle camere e dei servizi forniti agli ospiti, oltre a tenere traccia dei pagamenti in sospeso. L'esatta natura della connessione tra Dutta e Prakash è ancora oggetto di indagine, poiché non è chiaro come Prakash abbia aiutato Dutta a eludere i suoi obblighi finanziari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 10:44

