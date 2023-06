«A Milano truffatori ovunque, se ci venite state attenti», il video della turista straniera è virale: 30 euro per due foto con il telefono

di Redazione web

Truffe a Milano. Una turista inglese ha girato pubblicato un video sui social, per avvertire chiunque avesse intenzione di passare una vacanza nella città italiana. «Ci sono truffatori ovunque, state attenti», dice la ragazza, che è a Milano insieme al fidanzato. Il video è stato ripreso dalla pagina "Milanobelladadio", su TikTok ha avuto milioni di visualizzazioni.

Il racconto della turista

La giovane ha raccontato la sua esperienza al Duomo e al Castello Sforzesco. Secondo le sue parole, il primo a tentare la truffa è stato un uomo che per alcune foto con il telefono avrebbe chiesto 30 euro. «Ha chiesto a me e al mio ragazzo se volessimo una foto per 3 euro. Gli risposto di sì e lui ha iniziato a scattare un sacco di fotografie», dice la giovane. «Ci ha inviato 10 foto e pretendeva 30 euro. Ci ha spinti ad andare con lui allo sportello del bancomat dove non c’era nessuno. Ma siamo stati risoluti e non gli abbiamo dato nulla», ha detto.

Successivamente, i due sarebbero stati avvicinati da un uomo che voleva vendere un braccialetto portafortuna. «Abbiamo accettato e ce li siamo fatti mettere al polso – continua la turista – ma a quel punto lui voleva una donazione di 10 euro».

I commenti al video

Tanti i commenti al video, tra chi dà ragione alla turista e chi invece la bacchetta per la sua ingenuità: «Ci vuole un attimo per fare capire al mondo intero in che mer*a è stata ridotta Milano.

