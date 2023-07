La squillo fan degli alieni: «Sesso gratis a chi mi dimostra che esistono»

di Redazione web

La proposta della donna, sexworker del Nevada, ha uno scopo "scientifico". La donna vorrebbe contribuire alla scoperta degli alieni e cerca qualcuno che sia in grado di dimostrarle l'esistenza di ufo e entità extraterrestri. In arte Kiki Lover, la prostituta americana è una grande fan degli alieni, tanto che ha offerto il suo corpo a chiunque sia in grado di fornirle delle prove concrete.

«Sesso in cambio di alieni»

La donna è una sexworker legalizzata che lavora in un bordello autorizzato, il Bella's Hacienda Ranch in Nevada. Ha da sempre dichiarato di avere una passione per gli extraterrestri e ora crede che ci sia vita su Marte. La sua voglia di scoprire nuove entità extraterrestri, deriva dal fatto che in Nevada sono in aumento apparizioni di ufi nei cieli, di cui, i residenti, ancora non sono riusciti a darsi una spiegazione.

Al Daily Star, Kiki Lover ha affermato: «Lavoro come prostituta in Nevada da anni, spesso in aree rurali che sono considerate hotspot UFO.

