Si laurea in medicina e festeggia facendo la pole dance, travolta dalle critiche: «I tuoi genitori non si vergognano?». La sua risposta è epica

di Redazione web

Si laurea e per festeggiare si esibisce in una pole dance nel cortile dell'università, mettendo poi le foto sui social. Rachel Davenpole (questo il suo nome usato su Twitter) è stata travolta dalle critiche. Ma c'è anche chi ha apprezzato il suo gesto. «Le migliori foto di laurea di sempre», scrive un utente. Chi l'attacca fa notare: «Nessun rispetto per l'università».

«Mia moglie mi ha tradito con mio padre e ora aspettano due gemelli. Li ho scoperti grazie al babymonitor»

Insultata sui social per il peso: «Mi chiamano grassa e mi dicono che ho le braccia da diabetica, ma io mi sento una Dea»

Cosa è successo

Rachel si è laurata questo mese all'università dell'Arizona.

Lei ha risposto per le rime: «Laureata con lode, ho preso 40mila dollari di borse di studio. Che dici, si dovrebbero vergognare?». Un messaggio che ha ottenuto migliaia di like e ha chiuso per sempre la discussione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA