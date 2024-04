Meteo, la grandine interrompe l'afa dell’anticiclone Narciso. Poi tornano le schiarite

di Redazione Web

Meteo scosso da perturbazione importante ad inizio settimana dopo le temperature eccessive del weekend. La pioggia tornerà a prevalere già nella serata di lunedì per poi scatenarsi il giorno dopo con un progressivo calo delle temperature, come riporta 3BMeteo. L'altra metà della settimana sarà caratterizzata da nubi sparse, schiarite e cielo sereno.

Le previsioni della settimana

Dopo il caldo eccezionale del weekend, martedì 9 aprile è in arrivo dall'Europa occidentale una perturbazione atlantica. Come riporta 3BMeteo, questa indebolirà notevolmente l'anticiclone sub-tropicale all'altezza del Mediterraneo centrale e riporterà le piogge su parte delle regioni settentrionali italiane. La traiettoria della perturbazione non è ancora chiara ma non è escluso un passaggio a sudest sul versante adriatico. Le temperature si ridimensionano a Nord, Mar Tirreno e Mar Adriatico.

Previsioni martedì

A Nord aumenta la nuvolosità con piogge locali in arrivo al nordovest e sull'Emilia, neve in calo in serata sotto i 1500 metri in serata.

Meteo mercoledì

Pioggia moderata e nuvoloso a nord con locali aperture sulle pianure emiliane e altrove. Nubi sparse e ampie schiarite al centro, in particolare su Mar Tirreno, Toscana e Gran Sasso. Nuvole e schiarite anche al sud con cielo sereno sulle isole maggiori, in particolare nel catanese.

Meteo giovedì

Nuvole e schiarite su riviera ligure e Alpi occidentali. Sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Al centro nubi e ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana. A sud nuvole sparse con ampie schiarite sulle dorsali campane, calabre, molisana e lucana. Cielo sereno e nubi sparse sulle isole maggiori.

Meteo venerdì

Meteo sereno al nord, su Alpi centrali, Romagna e Dolomiti. Al centro prevalgono ancora nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle dorsali. Anche oggi prevale un tempo privo di perturbazioni in tutta Italia.

