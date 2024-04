Meteo, l'anticiclone porta il caldo su tutta Italia: ultime piogge, poi l'aumento delle temperature. Ecco quando

di Redazione Web

Meteo, ecco la svolta primaverile. Ultime piogge in Italia, poi le temperature aumenteranno giorno dopo giorno e il clima cambierà da nord a sud. Come riporta 3BMeteo, l'anticiclone sub-tropicale sta per prendere il sopravvento e garantirà, almeno fino al weekend del 6-7 aprile, un tempo stabile, ampiamente soleggiato e soprattutto con temperature in aumento.

Le previsioni della settimana

Si apre una fase caratterizzata da condizioni in gran parte soleggiate, anche se non mancheranno alcuni intoppi, già a partire dalla giornata odierna, martedì, su tratti del versante tirrenico centro-settentrionale e del Nordest. Mercoledì invece si assisterà al passaggio della coda di un blando sistema frontale in transito a latitudini più settentrionali che determinerà alcuni disturbi al Nord, ma di poco conto. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno e il clima si farà del tutto primaverile da nord a sud.

Est Europa: aprile comincia con un'ondata di #caldo anomalo. Diffusi valori over 30°Chttps://t.co/oojLGONZzF — 3B Meteo (@3BMeteo) April 2, 2024

Previsioni martedì

Al Nord sarà una giornata in prevalenza soleggiata, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti al mattino sulle zone interne del Levante Ligure, in diradamento, dal pomeriggio in prossimità dei settori alpini, associati a qualche piovasco sul settore dolomitico, in esaurimento in serata.

Meteo mercoledì

Al Nord nubi in aumento sin dal mattino con qualche pioggia in giornata su Piemonte orientale, Levante Ligure, Alpi, Lombardia, entro sera anche alto Veneto e Friuli VG, ma contemporaneamente i fenomeni cesseranno a partire da ovest con schiarite in arrivo la sera. Spruzzate di neve sulle Alpi oltre i 1300/1500m. Al Centro cielo offuscato da stratificazioni alte al mattino, nubi in ulteriore intensificazione dal pomeriggio sulle zone tirreniche con qualche pioggia in arrivo sull'alta Toscana, in esaurimento dalla sera. Al Sud stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature senza variazioni di rilievo.

Meteo giovedì

Qualche annuvolamento sparso sulle regioni settentrionali, specie su Liguria e zone alpine, anche compatto sulla costa ma senza fenomeni associati. Altrove condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in aumento con massime fino a 22/24°C al Sud.

Meteo venerdì

Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, pur con annuvolamenti sparsi al Nord più frequenti sull'alta Val Padana e soprattutto in Liguria, senza fenomeni associati. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime fino a 23/24°C al Sud.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 11:05

