Pasquetta, iniziato il controesodo: situazione del traffico, maltempo e stop ai mezzi pesanti

Pasquetta porta via le vacanze pasquali. È iniziato il controesodo. Sono oltre dieci milioni gli italiani al rientro dopo le vacanze pasquali in un primo aprile segnato dal meteo incerto. È quanto stima Coldiretti, in occasione della fine della settimana di festività che la stragrande maggioranza ha trascorso in Italia. Mare, città d’arte e montagna le località più gettonate assieme alla campagna, con oltre un milione e mezzo di presenze stimate in agriturismo, secondo l’analisi Terranostra Campagna Amica, tra pernottamenti, pranzi e visite.

La Pasquetta degli italiani

Proprio l’enogastronomia è stata la voce più importante del budget della vacanza, impegnando circa un terzo della spesa, davanti a pernottamenti e spostamenti. Con le passeggiate in cima alla classifica delle attività preferite, continua Coldiretti, la novità della Pasqua 2024 sono stati i cammini, la nuova frontiera del turismo lento, brevi vacanze alla scoperta dei territori italiani. Sentieri, ciclovie, ippovie, vie di pellegrinaggio formano una fittissima rete di percorsi alla scoperta degli angoli più segreti del Belpaese. Un'opportunità colta, secondo le stime Coldiretti, da oltre 300 mila appassionati che hanno puntato su passeggiate, pedalate o percorsi a cavallo visitando cantine, frantoi, fattorie e birrifici agricoli.

Il controesodo

Nel pomeriggio di lunedì primo aprile, però, è iniziato il rientro. Traffico scorrevole lungo le strade e autostrade di Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, per i rientri. Stop ai mezzi pesanti domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile dalle 9.00 alle 22.00.

Il maltempo a Pasquetta

L'ultima intensa perturbazione delle feste Pasquali transita sull'Italia nella giornata di Pasquetta. Come spiega 3B Meteo, a differenza delle precedenti perturbazioni questo è un passaggio più meridiano che coinvolgerà oltre alle regioni settentrionali anche quelle centrali e parte del Sud. Tutto inizia già nelle prime ore della notte di lunedì sulle regioni di nord-ovest dove sono attesi fenomeni intensi, anche a carattere di nubifragio poi rovesci e temporali si sposteranno verso il nord-est e le regioni centrali entro le prime ore del pomeriggio di lunedì e infine verso il tardo pomeriggio e la sera qualche piovasco raggiunge anche il sud, sostanzialmente Campania, Molise e Puglia. Il transito è preceduto e accompagnato da venti forti prima di Libeccio e Scirocco poi di Ponente e Maestrale. Atteso anche un consistente calo delle temperature anche se le massime sono ancora molto elevate all'estremo Sud con punte persino vicine ai 30°C.

