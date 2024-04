Weekend con l’anticiclone Narciso ancora più forte: fino a 30°C da nord a sud Roma, venerdì 5 aprile 2024 Marocco-Svezia: l’anticiclone africano ‘Narciso’ è in procinto di invadere gran parte del Continente, fino all’estremo Nord: arriverà la sabbia del deserto in Scandinavia e inizierà l’estate in Germania e Polonia.