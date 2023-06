Blatte e ragnatele in cucina, chiuso ristorante orientale in centro. «Locali invasi dai parassiti»

di Redazione web

Una vera e propria cucina degli orrori. Chiuso un noto ristorante orientale in centro a Siracusa. All'interno dei locali sono stati trovati parassiti di ogni tipo.

I sanitari dell'Asp hanno accertato uno scenario igienico - sanitario a dir poco precario: locali invasi da parassiti (blatte, alcune morte presenti sulla pavimentazione della cucina), nonché l'assenza di tracciabilità per alcuni prodotti della pesca conservati all'interno del frigorifero, privi delle previste etichettature che consentono l'osservanza della corretta procedura di «abbattimento» della temperatura per la successiva lavorazione.

Il ristorante orientale chiuso per le blatte

Nel corso del controllo, è stato riscontrato che l'abbattitore utilizzato all'interno della cucina non era in funzione (in quanto non collegato alla presa della corrente elettrica) che a causa del non utilizzo si presentava sudicia e con la presenza di ragnatele che lasciavano desumere il mancato utilizzo da diverso tempo.

Multati

Le pessime condizioni riscontrate hanno reso necessario l'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività e pertanto il locale è stato sottoposto a chiusura e lo rimarrà fino al completo ripristino delle condizioni igieniche previste dalla legge. Inoltre, sono state comminate al titolare dell'esercizio sanzioni amministrative per un importo che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 9.000 euro. Anche per i prossimi giorni continueranno i controlli della Polizia di Stato, unitamente ai tecnici, allo scopo di garantire il rispetto della normativa igienico sanitaria nell'interesse generale della salute della collettività.

