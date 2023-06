Prenotano il tavolo al ristorante e non si presentano, il titolare sbotta: «Ora basta, prenderò la carta in anticipo»

di Redazione web

Prenotano il tavolo al ristorante, poi non si presentano. Una piaga per tutti i ristoratori. Uno di loro, Lorenzo Tosa, ha deciso di portare la sua testimonianza per accendere un faro sul tema. «È una mancanza di rispetto non più accettabile», sbotta il titolare de "La Risacca", in Versilia, intervistato da Il Tirreno.

«Anche sabato un tavolo da 2 e un tavolo da 5 a pranzo e un tavolo da 6 a cena. E domenica a pranzo un altro tavolo da 5 che è saltato. Parlando con i colleghi in Versilia, la situazione è identica». Lo sfogo di Tosi continua: «Non basta più nemmeno prendere il numero di telefono, telefonare il giorno prima per la conferma, prendere prenotazioni via mail», continua.

«Spesso non rispondono neppure al telefono se li chiamiamo - dice ancora Tosa -.

«Ho avuto clienti, anche che volevano fermarsi dopo il mare, che ho dovuto mandare via perché ero tutto prenotato. Per poi ritrovarmi con i tavoli vuoti. La rabbia è che ti dai da fare per lavorare bene e la gente ti manca di rispetto. Avevamo chiuso le prenotazioni da giorni, scontentando purtroppo anche qualche cliente abituale, perché eravamo sold out: poi ti rimangono tavoli liberi senza preavviso alcuno. È assurdo», conclude.

