La sposa disperata: «Matrimonio ad agosto 2021, il fotografo è sparito: dopo due anni non ho neanche una foto»

In fase di preparazione di un matrimonio la parte più dura è senza dubbio la scelta dei fornitori: dopo la chiesa e il ristorante, gli sposi si ritrovano a navigare tra decine di proposte per quanto riguarda fotografi, musica dal vivo o deejay, fioristi, parrucchieri, truccatori e chi più ne ha più ne metta. Ma la scelta forse più delicata riguarda appunto il fotografo: il giorno della cerimonia è infatti unica nella vita (o almeno dovrebbe esserlo) e avere un servizio fotografico poco soddisfacente può quasi rovinare la festa.

Il fotografo scomparso nel nulla

Sul forum di matrimonio.com una sposa lamenta però un problema ancora più grande: a quasi due anni dal matrimonio, il fotografo non si è ancora fatto vivo e del suo servizio non c'è traccia. «Ciao a tutti - scrive - volevo condividere con voi questa mia brutta esperienza per capire come muovermi. Mi sono sposata ad agosto 2021 ingaggiando un fotografo conosciuto in una rinomata fiera del milanese. Tutto preciso, con contratto controfirmato e referenze, ma ad oggi non ho ancora il mio album di nozze in quanto il suddetto fotografo o non risponde alle mie richieste o continua a rimandare, fornendomi scuse poco credibili. È successo a qualcun altro? Come vi siete comportati?».



In effetti gli studi fotografici ci mettono spesso alcuni mesi a consegnare il proprio servizio, a volte anche un anno.

