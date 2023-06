Incendio al ristorante Zuma di Roma, scatta l'allarme: fiamme partite dalla cucina

di Redazione web

Incendio al ristorante Zuma di Roma. Disavventura questa sera al ristorante giapponese, esclusivo locale panoramico nel centro della Capitale, a due passi da via del Corso.

Incendio Zuma Roma, cosa è successo

A quanto si apprende, è divampata una fiammata in cucina che ha provocato del fumo, facendo scattare l'allarme.

I clienti in attesa non sono potuti entrare e l'attività del locale si è fermata per consentire al personale di riportare la situazione alla normalità. Nell'incidente, nessuno è rimasto coinvolto.

La comunicazione del ristorante

"Siamo dispiaciuti, ma per problemi tecnici al sistema di aereazione siamo costretti a chiudere stasera e domani a pranzo. Vi terremo aggiornati sui nostri canali per eventuali cambiamenti. Tutte le prenotazioni verranno contattate personalmente dal nostro team. Ci scusiamo per l'imprevisto". Questa la comunicazione attraverso le stories instagram del ristorante.

