Viareggio come Gubbio, la cena di pesce per il compleanno finisce male: 20 intossicati. E scatta la denuncia Una cena in un ristorante di Viareggio dove chi ha mangiato pesce si sente male, gli altri stanno bene: denunciato il ristoratore







di Redazione web Una cena di pesce al ristorante per festeggiare un compleanno importante, ma dopo il dolce, quando tutti tornano a casa, via whatsapp iniziano ad arrivare una raffica di messaggi tra i partecipanti alla cena con dolori allo stomaco. chat in cui ognuno avvisa gli altri di star male, crampi, nausea, dolori addominali. Insomma in quel ristorante di Viareggio, qualcosa nei piatti che tutti hanno mangiato è andato a male o comunque sarebbe stato il pesce a trasmettere qualche virus che ha scatenato il malessere intestinale collettivo, riporta La Nazione. Una storia che ricorda quella di Gubbio di qualche mese fa, che si rivelò poi essere diversa da come raccontata sui social. Alessandro e il monolocale da 9 mq (a 650 euro): «Dopo il video l'ho lasciato, il proprietario si è preso le chiavi» Intossicazione di gruppo Sui trenta partecipanti alla cena, sono state almeno 20 le persone a star male, con attacchi di dissenteria e dolori allo stomaco. E c'è chi il giorno dopo non è riuscito neanche ad andare al lavoro. Insomma un compleanno che ricorderanno tutti, chi festeggiava e chi partecipava. Denuncia al ristorante Anche se nessuno è arrivato ad andare al pronto soccorso, si è trattato comunque di un'intossicazione alimentare di massa. Scartato il dolce, cosa ha fatto male ai commensali? La domanda viene girata il giorno successivo al ristoratore e sotto accusa finisce il pesce, perché quei dieci che non hanno avuto problemi, non l'hanno neanche toccato. Lo stesso ristorante ha assicurato di aver fatto tutti i controlli del caso, anche con i fornitori di prodotti ittici, ma intanto i clienti sarebbero intenzionati a denunciare il fatto. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA