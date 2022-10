Pranzo di pesce a Gubbio: «Vomito e dissenteria, scene apocalittiche». La storia diventa virale sui social

Vanno a pesca di tonni e si riuniscono per mangiarli, ma il pranzo a Gubbio non va come sperato. Alcuni membri di una società di pesca sportiva, sono rimasti vittime di un attacco di dissenteria. Una decina di persone, dopo aver consumato il pesce auto-pescato, ha dovuto fare i conti con vari malesseri e hanno avuto bisogno dei soccorsi. La vicenda è poi diventata un caso social, con audio e foto che hanno cominciato a circolare su Facebook e su WhatsApp e dettagli ingigantiti rispetto alla realtà.

Uno dei presenti: «Il ristorante, la dissenteria, il virus: vi spiego com'è andata davvero»

Cosa è successo

Il pranzo incriminato risalirebbe al 2 ottobre scorso. Alcuni audio, diventati virali sui social, descrivono l'accaduto in maniera colorita. «Scene apocalittiche», si sente nella registrazione. Una società di pesca sportiva si è riunita in un ristorante del centro a Gubbio per mangiare i tonni pescati (e sfliettati altrove), ma qualcosa è andato storto.

Durante il pranzo, circa dieci membri del gruppo, formato da 101 persone, hanno accusato nausea e forte mal di stomaco. Panico tra i presenti, che hanno chiamato i soccorsi. Tre persone che hanno partecipato al pranzo sono state ricoverate. Uno di loro ha avuto bisogno di medicazione a causa di un incidente in automobile. Sui social la storia di Gubbio ha scatenato ilarità e interesse, tanto da entrare in tendenza su Twitter.

