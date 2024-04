Ragazzino di 14 anni scomparso da casa: Giorgio Tesse avvistato l'ultima volta martedì vicino Brindisi

Da lunedì sera si sono perse le tracce di Giorgio Tesse, un ragazzino di 14 anni di Andria. L'adolescente si trovava in una comunità educativa di Latiano quando, due giorni fa, ha fatto perdere le proprie tracce. Pare che il 14enne sia stato avvistato nella giornata di martedì vicino la stazione a Brindisi.

Le ricerche

Immediate sono scattate le ricerche affidate ai carabinieri ed è stata attivata la rete di ricerca dei minori scomparsi da parte della prefettura di Brindisi. Anche il Comune di Andria si è attivato per trovare il 14enne diffondendone le generalità per agevolare le ricerche. Chiunque abbia sue notizie può rivolgersi alle forze dell'ordine.

«Stiamo diffondendo l'immagine perché chiunque lo abbia visto o ne abbia notizia, deve poterci aiutare per il ritrovamento», ha scritto sui social il sindaco di Andria, Giovanna Bruno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 21:43

