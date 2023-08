«Ho speso 93mila euro in chirurgia estetica ma non trovo l'amore: per gli uomini sono solo un oggetto sessuale»

di Redazione web

Elisa ha speso circa 93mila euro in chirurgia plastica per cambiare il suo aspetto estetico. Sperava di trovare l'amore aumentando la fiducia nel suo corpo con gli interventi, ma oggi si lamenta di sentirsi solo un oggetto sessuale per gli uomini. Le operazioni subite - sostiene - le impediscono di trovare qualcuno che l'apprezzi così com'è.

Elisa Albrich, originaria dell'Australia, ha avuto non uno ma due Brazilian Butt Lifts (BBLs) e, cioè, l'aumento dei glutei, e quattro interventi al seno spendendo 80 mila sterline, pari a quasi 93mila euro, per aumentare la sua fiducia. Mentre molti ammirano la sua bellezza, nessuno pensa di volersi impegnare seriamente con lei: «È difficile trovare qualcuno che ami questo aspetto folle e possa gestirlo», ha ammesso Elisa.

Nonostante il suo corpo migliorato chirurgicamente non aiuti nella ricerca dell'amore, le è valso un esercito di fan online, con oltre 2,3 milioni di follower su TikTok.

Dagli abusi all'estetica estrema

Elisa ha più volte spiegato che gli abusi subiti da piccola l'hanno portata ad avere problemi di salute mentale e che la fiducia in se stessa è spesso messa in crisi dai commenti che riceve sui social: i tatuaggi sono diventati la sua tela per l'espressione personale. «Sono sempre stata molto magra, quindi ho dovuto mangiare più di 3.000 calorie al giorno solo per guadagnare un po' di peso", ha detto.

«Ho dovuto sforzarmi di mangiare un sacco di cibo nei fast food e abbuffarmi di Burger King.

