La donna dalle guance più grandi del mondo: la trasformazione choc commentata dai fan: «Mio Dio»

Gli zigomi pronunciati, solitamente, sono una caratteristica che piace alle donne da vedere nel volto maschile. Ma per lei è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica a cui non vuole proprio rinunciare. E, così, in pochi anni e grazie alla chirurgia estetica Anastasiia Pokreshchuk è diventata la donna con le "guance più grandi del mondo".

La 34enne spendendo molti soldi tra chirurgia e filler ha raggiunto il suo obiettivo. E sui social sono tanti i curiosi che la seguono per vedere fino a dove riuscirà a spingersi. La modella, infatti, non sembra alcuna intenzione di fermarsi e su Instagram ha condiviso la sua trasformazione.

Una ragazza di 20 anni nata da un donatore di sperma scopre di avere 65 fratelli dopo aver fatto il test del dna

«Volevo sembrare nuda il giorno del mio matrimonio, quindi ho indossato un vestito trasparente»

La trasformazione

La modella ucraina sul suo profilo ha condiviso una combo di due foto: la prima di quando aveva 18 anni e la seconda recentissima, di qualche giorno prima, all'età di 34 anni. Nel suo scatto da appena maggiorenne si mostra con i capelli ricci e scuri, la pella luminosa e i lineamenti naturali. Nella seconda, invece, Anastasiia ha degli zigomi che sporgono in modo innaturale e quasi drammatico, come ha fatto notare qualche suo follower.

In tanti le hanno fatto notare quanto fosse bellissima da giovane, prima di finire nelle sale operatorie dei chirurghi. Ritocchini che sono valsi per modificare la sua faccia, ma che sono stati utili anche per il seno che oggi appare prorompente ed esplosivo.

Da una parte c'è chi la supporta con messaggi del tipo: «Prima eri bella, ma ordinaria. Una delle tante. Oggi invece sei splendida e unica nel tuo genere». Ma tantissimi altri non condividono. Chi usa l'ironia dicendo: «L'importante è che sia contenta lei», dall'altra chi è molto più diretto: «Mio Dio! Ma cosa hai combinato?» o «Eri molto bella, ora sei un mostro».

Commenti che, inizialmente, ferivano la modella, ma adesso la giovane non sembra più dar peso all'odio utilizzato sui social da alcuni utenti. E al Daily Star conferma: «So che a molti non piaccio per il mio aspetto. Tantissime persone mi giudicano sia dal vivo con sguardi colmi di disprezzo, sia sui social con commenti cattivi. Ma io mi piaccio così. Ho lottato e sofferto per diventare così e non permetterò a nessuno di ostacolare la mia trasformazione e il mio essere felice con il mio corpo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA