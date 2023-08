Il tiktoker Usa insulta i piatti italiani: «Ketchup sulla margherita, gli spaghetti tagliati con le forbici»

In un video condisce la pizza margherita con il ketchup, in un altro mangia gli spaghetti con le forbici.

Il tiktoker umilia i piatti italiani

Così il tiktoker statunitense Ben Reid (@itsbenreid) "uccide" le pietanze della tradizione italiana. I suoi "crimini alimentari" suscitano le reazioni inorridite del personale di tutti i bar e ristoranti in cui gira i video (compresi ovviamente gli altri clienti): chi lo osserva esterrefatto, chi si mette le mani nei capelli, chi avvisa il manager come se si trattasse di un vera emergenza.

In tutti i filmati risuonano le note di "C'è la luna 'n menzu ô mari", canzone della tradizione popolare siciliana, nella versione del musicista e cantante italo-americano Louis Prima. Fanno tutti parte di una serie denominata "Far inc****re ogni singolo italiano che incontro". Ci riesce benissimo, totalizzando oltre 10 milioni di visualizzazioni con poche clip.

I commenti

«Ho urlato al mio telefono prima che lo facesse il cameriere e non sono italiano», scrive un utente, commentando uno dei video di Ben Reid. Molti condividono le sensazioni di imbarazzo: «Non sono italiano ma mi sono messo a piangere», «non sono italiano ma mi sento offeso anch'io». Altri spettatori, più che sulle bizzarre idee di Ben Reid per condire le pietanze della tradizione nostrana, si soffermano invece sulle reazioni di camerieri e clienti italiani: «È assurdo che siano così preoccupati per ciò che sta mangiando qualcun altro», chiosa uno di questi. «Se hai pagato, non capisco perché si stanno arrabbiando», scrive un altro. Ma come si potrebbe rimanere del tutto indifferenti?

