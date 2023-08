Elena Morali in sexy bikini, il segreto del corpo perfetto: «E le 20enni mute»

di Redazione Web

Elena Morali si sta godendo i raggi caldi, ormai felicemente trapiantata in Saranda, in Albania. La ex Pupa ha sfoggiato sulla spiaggia un bikini hot nero che parla chiaro in fatto di sensualità. Non solo il bikini, ma anche le pose di Elena sono super sexy e l'influencer non esita a mostrare ai suoi fan il suo fisico "perfetto". Ma a non passare inosservata è la didascalia che l'ex Pupa ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram con una carrellata di foto. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elena Morali, disavventura choc in vacanza: «Passerai la notte in prigione». Poi la richiesta di riscatto

Elena Morali condannata a risarcire Enrica Bonaccorti dopo la lite dalla D'Urso: seimila euro per il falso nudo

«E le ventenni mute». Ha così esordito Elena Morali su Instagram.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al post che Elena Morali ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il fisico dell'ex Pupa 33enne non passa inosservato ma c'è anche chi la critica perché non è naturale. «Sei veramente stupenda, un capolavoro. La perfezione», ha scritto un fan.

Poi, una valanga di critiche. «Non so fino a che punto arrivi la tua ironia. Ma giocare con le 20enni non è giusto. Ci vuole un chirurgo estetico bravo e non solo un po' di determinazione nello sport». «Ti vorrei vedere dopo due gravidanze e due allattamenti, poi ne riparliamo», ha scritto un altro utente.

E ancora: «Il cervello e cuore sarà sempre la carta vincente, chi punta e mette in mostra solo il corpo vivrà sempre in perenne conflitto con il tempo che scorre, perché il corpo nonostante sport, alimentazione o chirurgia invecchia non c'è niente per arrestare questo processo. Nella vita sai fare solo questo?», ha scritto ancora un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA