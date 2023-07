Carbonara di pollo sintetico in un ristorante di Singapore: «Uno sfregio alla cucina italiana»

di Redazione web

«La carbonara di pollo sintetico servita in un ristorante a Singapore è l'ultimo sfregio fatto nel mondo alla vera cucina italiana candidata all'iscrizione nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'Unesco, ma la storpiatura delle ricette italiane diventa un fantasy horror a tavola nel quale tutto pare permesso: dalla carbonara con panna o besciamella al tiramisù senza mascarpone, dall'olio di semi per la cotoletta alla milanese alla caprese servita con formaggio industriale al posto della mozzarella di bufala o del fiordilatte fino alla pizza nelle versioni più inimmaginabili e immangiabili, da quella con l'ananas a quella di pollo».

Le ricette tarocche

È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione dell'assemblea nazionale a Roma a Palazzo Rospigliosi, dove si è tenuto il primo salone della falsa cucina italiana con i menù acchiappaturisti diffusi in tutti i continenti che sfregiano i piatti della tradizione nazionale, messi in tavola e smascherati per l'occasione con l'aiuto di esperti cuochi contadini per il focus sulla candidatura a patrimonio immateriale dell'Unesco della cucina italiana ed il suo impatto su economia, lavoro, salute e turismo. La vera cucina italiana è minacciata nel mondo da una selva oscura di ricette tarocche o quantomeno improbabili con il 60% dei turisti italiani all'estero che secondo l'analisi Coldiretti/Notosondaggi si è trovato nel piatto maccheroni con il cheddar, spaghetti con le polpette di carne, rigatoni con pollo e pesto, pasta al pesto proposta con mandorle, noci o pistacchi al posto dei pinoli o spaghetti allo bolognese con ragu e prezzemolo diffusi in tutto il mondo tranne che nella città emiliana.

La classifica

In testa alla classifica dei prodotti più taroccati, anche con nomi e grafiche che ricordano l'Italia, ci sono i formaggi - spiega Coldiretti - a partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano con la produzione delle copie che ha superato quella degli originali, dal parmesao brasiliano al reggianito argentino fino al parmesan diffuso in tuti i continenti.

