Carbonara al pomodoro, la ricetta del New York Times scatena le polemiche. «È ridicolo»

Pomodoro nella carbonara. È questa la ricetta proposta del New York Times che ha scatenato le polemiche. «È ridicolo», ha scritto un utente. Mentre un altro ha sottolineato, scherzando: «Si tratta di una dichiarazione di guerra all'Italia».

Nella ricetta, il giornale statunitense indica che il piatto è una specialità romana, che trasforma pochi ingredienti di base in un ricco piatto di pasta. Poi prosegue sottolineando che tradizionalmente si prepara con Parmigiano-Reggiano, uova, guanciale e pepe nero, ma in questa versione si usa la pancetta, che è ampiamente disponibile e conferisce una piacevole nota affumicata.

La salsa cremosa si crea quando le uova crude vengono mescolate alla pasta calda (lontano dal calore diretto per evitare che le uova si coagulino). Può essere complicato, ma il metodo usato qui è infallibile: Sbattete un po' di acqua calda della pasta nelle uova sbattute, quindi versate il composto di uova temperato nella pasta mescolando vigorosamente per ottenere una salsa lucida e liscia.

Il giornale indica poi che i pomodori non sono tradizionali nella carbonara, ma conferiscono al piatto un sapore brillante.

