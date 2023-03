Carbonara a Roma, i tre migliori ristoranti dove gustarla secondo gli esperti di Gambero Rosso

La carbonara è uno dei piatti tipici di Roma e sono tanti i turisti che si concedono la pietanza per un pranzo o una cena nella Capitale. Gambero Rosso ha dichiarato quali sono i tre migliori ristoranti dove gustarla. Si tratta di tre locali dai prezzi più o meno alti che si trovano in tre diverse zone della Capitale. Gusto, qualità e quantità sono alla base della loro cucina.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:–Carbonara, quale tipo di pasta è più adatto per la Carbonara?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA