Rosalia in vacanza a Roma, la carbonara in centro e la visita ai Musei Vaticani: «Sei bellissima»

Rosalía è a Roma, o meglio, è stata a Roma in questi giorni ed è stata la turista perfetta: dalla cultura nei Musei Vaticani, al buon cibo con la carbonara in un'osteria tipica romana. La Città Eterna l'ha conquistata e la cantante spagnola non ha potuto fare a meno di documentare le sue giornate di relax, soltanto l'ultimo giorno, quando era in procinto di andare via, così da non attirare le attenzioni su di sé e per evitare la corsa dei fan che sarebbero andati a cercarla tra i vicoli di Roma, in ogni dove.

Dopo un concerto sold out a Milano, il 23 giugno, che ha emozionato i fan, Rosalía ha deciso di fare ritorno nel Bel Paese, questa volta però, per godersi i paesaggi e la cultura che l'Italia e, Roma in particolare, offre.

Andiamo a vedere il manuale della turista perfetta, secondo La Rosalía.

La Rosalía è la turista perfetta

La Rosalía potrebbe non aver scelto i giorni migliori da trascorrere a Roma, visto il caldo da bollino rosso delle ultime settimane, ma sicuramente si è divertita ed è rimasta incantata dalla città che l'ha accolta a braccia aperte. La cantante spagnola ha pubblicato su Instagram una serie di foto che racchiudono le sue giornate nella Capitale, dove ha mostrato le principali attività che ha svolto, tipiche di un turista.

Dopo un'interessante visita ai Musei Vaticani, dove la guida le ha dato le chiavi per aprire le porte ed esplorare ogni angolo del museo, Rosalía ha deciso di concedersi una passeggiata nel centro storico, passando per la Fontana di Trevi, dove ha lanciato una monetina nell'acqua, stando di spalle, con la mano destra e gli occhi chiusi. I fan hanno voluto subito ricordarle che, secondo la leggenda, chi lancia una monetina nella Fontana di Trevi ha la garanzia di tornare a Roma e loro sperano vivamente che la cantante possa tornare, magari per un nuovo concerto.

La giornata di Rosalía non può che concludersi con una buonissima carbonara presa in un'orsteria tipica romana e gustata con un sorriso stampato sul viso e una dedica alla città: «Roma dal vivo sei bellissima!»

