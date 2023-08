« Volevo sembrare nuda il giorno del mio matrimonio, quindi ho indossato un vestito trasparente»

di Redazione web

Una sposa ha mostrato per la prima volta il suo abito trasparente, affermando di voler "sembrare nuda" nel grande giorno del suo matrimonio. Toni Fulton, a cui mancava un giorno per diventare la signora Norton, ha condiviso la prova del suo abito sui social riscuotendo non poche critiche per la scelta ambiziosa e fuori dagli standard.

La prova dell'abito

Lo splendido vestito è stato realizzato per essere trasparente con un dettaglio in pizzo bianco. Toni voleva qualcosa di "artistico" ed è stata accontentata dalla stilista.

Spiegando il design, ha detto: «Questa è stata la prima volta che ho visto quanto sia estremamente trasparente».

La scelta del pizzo trasparente

«Quando abbiamo organizzato il matrimonio, inizialmente pensavamo che ci saremmo sposati in una vecchia chiesa che si era trasformata in un museo, e le mie istruzioni per la stilista erano che il vestito avrebbe dovuto sembrare un pezzo d'arte su un corpo nudo», ha spiegato la donna.

Accontentata dalla stilista, si è detta soddisfatta ed emozionata di poter indossare l'abito dei suoi sogni in una location particolarissima. Sul suo profilo TikTok, inoltre, ha condiviso anche le immagini del suo matrimonio tra emozioni e incredulità degli invitati per il suo abito trasparente.

