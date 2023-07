Matrimonio, gli inviti in plexiglass scatenano i social: «Quel tableau è una lapide, i nonni non troveranno mai Marsiglia»

di Redazione web

Inviti e tableau mariage in plexiglass sono tra le tendenze più di moda in fatto di matrimoni. I professionisti del wedding che propongono agli sposi questo tipo di partecipazioni sono tantissimi, ma c'è il video di una artigiana in particolare, che condivide i suoi lavori su TikTok, che è diventato virale. Non tanto per elogiare la sua tecnica, quanto per polemizzare sulla scelta del materiale trasparente (e per niente ecologico) con cui vengono realizzati gli inviti.

L'intento con cui sono stati ricondivisi su Twitter i video pubblicati su TikTok da @esmecreation, sia chiaro, non hanno l'intento di screditare il suo lavoro in particolare, piuttosto l'ultima tendenza per le partecipazioni di nozze.

Premesso che quel tableau mariage è letteralmente una lapide, ma siete seri nel proporre degli inviti per un matrimonio fatti in PLEXIGLASS? Al netto dello spreco, ma la piantate? pic.twitter.com/np9tI16SCl — Fran Altomare (@FranAltomare) July 26, 2023

Nei commenti, gli utenti si scatenano. «I nonni e gli zii Marsiglia (scritta così da cani) non la troveranno mai», si legge. «E menomale che bisognava levarla di mezzi, la plastica». «L’invito in plexiglas è cattiveria…Da me che c’è l’indifferenziata…Dove lo butti?».

