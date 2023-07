La «Barbie di Uber» e il prossimo intervento di chirurgia estetica: «Non posso più aspettare»

di Redazione web

Il fenomeno Barbie è sempre più dilagante e quella che sembrava essere solo una bambola con cui giocare da piccoli, sta diventando un vero e proprio modello estetico al quale ambire, letteralmente. Lo sa bene Nannette Hammons Loschiavo, 50enne di Cincinnati, Ohio, che lavora come autista per Uber e che nel tempo libero si dedica alla chirurgia estetica per assomigliare alla sua amata Barbie.

Il prossimo intervento chirurgico, in merito al quale ha annunciato di volersi sottoporre «quanto prima», ha lasciato tutti senza parole. Ecco di cosa si tratta.

Barbie vivente

Nannette Hammond Loschiavo è considerata «l'autista Uber più sexy al mondo». La 50enne, mamma di due figli, però, lavora come tassista da quando ha divorziato con il marito, uomo che le ha finanziato tutti gli interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta sino ad oggi.

Il "fenomeno Barbie", con l'uscita del film hollwoodiano con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, ha recentemente amplificato questo fenomeno. Non a caso, la Barbie di Uber ha dichiarato di volersi sottoporre all'intervento prima di entrare in sala e vedere il film.

L'intervento di chirurgia estetica

La Barbie di Uber ha dichiarato al DailyStar di voler avere il colore della pelle del suo lato B di una tonalità più chiara: «Farò questo tatuaggio il prima possibile e sono così entusiasta del film Barbie che lo vedrò con le mie Barbie», ha dichiarato la 50enne americana riferendosi alle sue bambole.

Nannette è un'ex Playmate 2018, ma il suo stile di vita si è trasformato dalla sua recente separazione.

