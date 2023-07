Dua Lipa, nude look alla premiere di Barbie: l'abito trasparente è mozzafiato

di Redazione Web

Dua Lipa, alla premiere di Barbie a Los Angeles ruba la scena con un nude look da togliere il fiato. Per l'occasione, la pop star (che nel film interpreta la Barbie Sirena) ha indossato un abito attillato in cotta di maglia d'argento trasparente con uno scollo quadrato e tanto di luccichio. La popstar è arrivata sul palco e ha posato davanti alla decappottabile rosa. Il risultato? Semplicemente mozzafiato. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Dua Lipa, vacanza romantica con il fidanzato Romain Gavras. Ma i fan notano un dettaglio

Dua Lipa, il bikini a pois Versace infiamma i fan: il prezzo è da capogiro, ecco quanto costa

Dua Lipa e l'abito trasparente

Un look da togliere il fiato. Dua Lipa ha indossato un abito completamente trasparente e uno slip femminile ricoperto di cristalli. Il tocco finale all'outfit di Dua è stata la sua scelta di abbaglianti accessori argentati. Infatti, la pop star ha completato il look aggiungendo un semplice girocollo di diamanti, decolletè argentati, orecchini a goccia e anelli d'argento che adornavano ogni mano, abbinandosi perfettamente al tema dell'argento del suo ensemble (completo).

Insieme ad altri membri del cast, Dua è stata al centro della scena allo Shrine Auditorium, unendosi all'affascinante Margot Robbie, che ha reso omaggio all'iconica bambola Mattel del 1960 con un abito vintage senza spalline.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA