Met Gala 2023, red carpet per Karl Lagerfeld: Kim Kardashian vestita di sole perle

Il Met Gala 2023 è andato in scena alcune ore fa al Metropolitan Museum di New York. La sfilata più glamour dell'anno, organizzata dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, ha visto sfilare le più grandi star dello showbiz tra cantanti, attori e top model. Inutile dire che i look visti in passerella hanno lasciato a bocca aperta i fotografi e tutti i fan che aspettavano fuori dal museo i loro idoli.

Il tema del Met Gala 2023

Il tema del Met Gala 2023 era: Karl Lagerfeld , stilista che ha disegnato per Chanel e Fendi, tra gli altri. Quindi, le star che hanno sfilato in passerella, si sarebbero dovuti attenere al classico bianco e nero o comunque, omaggiare in qualche modo il grande stilita. Così hanno fatto la maggior parte dei vip che, o per la scelta dei colori o per la selezione degli accessori, hanno ricordato Karl. Si sa, però, che il Met Gala è anche l'evento delle sorprese e della creatività e quindi, ad esempio, l'attrice Salma Hayek ha optato per un vestito lungo e rosso.

Come da tradizione, una delle prime ad apparire sulla scalinata del Metropolitan Museum durante la serata dedicata al Met Gala, è Anna Wintour, organizzatrice dell'evento. La direttrice di Vogue, che poi accoglie i suoi ospiti all'interno del museo, ha optato per look composto da un abito bianco lungo con un soprabito haute couture riccamente decorato, il tutto firmato Chanel. Ad accompagnarla, c'era l'attore Bill Nighy.

Dua Lipa non delude

Anna Wintour ha voluto con sé quattro co-host per accogliere gli ospiti dell'evento, uno di loro era la popstar Dua Lipa che non ha assolutamente deluso le aspettative. La cantante di "New Rules" ha scelto una delle creazioni più famose e iconiche di Karl Lagerfeld: un abito lungo bianco con ricami sul corpetto e scollatura profonda che appartiene alla collezione Couture Fall/Winter 1992 di Chanel. Il vestito venne indossato da Claudia Schiffer.

Penelope Cruz e lo spirito bridal

Le collezioni firmate da Karl Lagerfeld hanno, quasi sempre, al loro interno abiti bianchi dallo spirito bridal, ovvero da sposa. Si è presentata in abito bianco Chanel, la seconda co-host della serata: Penelope Cruz. L'attrice indossava un vestito bianco, lungo e impreziosito da perle e paillettes. Per completare il look, ecco un sottile velo che le copriva in parte la testa.

Nicole Kidman sceglie le piume

Nicole Kidman era una delle star più attese della serata. Si è presentata al Met Gala con un abito rosa pallido tutto piumato, sempre sullo stile bridal. L'attrice era accompagnata dal marito Keith Urban ma ha, poi, posato per le foto con il regista Baz Luhrmann che, spesso, l'ha scelta per recitare come protagonista nei suoi film.

Jenna Ortega e il look con catene dorate

Jenna Ortega è una delle giovani attrici del momento. Con la sua interpretazione nella serie tv Netflix di Mercoledì Addams, ha dimostrato al mondo intero il suo talento. Al Met Gala si è presentata con un vestito nero in tessuto tweed, catene dorate e perle (dettaglio amatissimo da Karl Lagerfeld). Il tutto firmato Thom Browne.

Emily Ratajkowski super chic

La modella Emily Ratajkowski si è presentata al Metropolitan Museum indossando un abito in tulle col bustier e la vita bassa della designer statunitense Tory Burch. Inoltre, la modella portava uno degli accessori più amati da Karl Laegerfeld: il fiocco sui capelli che, nel caso di Emily, erano semi raccolti.

Gisele Bundchen angelo della serata

La top model Gisele Bundchen non smetterà mai di essere un angelo delle passerelle. Per l'occasione, ha indossato un abito Chanel visto per la prima volta nella sfilata di haute couture del 2007 della casa di moda. Il maxi dettaglio della cappa piumata che aveva la parvenza di due ali d'angelo, ha reso il look quasi etereo.

Salma Hayek evade il tema

Una delle star che ha letteralmente evaso il tema della serata, è stata l'attrice messicana Salma Hayek che si è presentata sulla passerella del Met Gala con un lungo abito rosso firmato Gucci.

Kim Kardashian tutta di perle

Kim Kardashian era una delle star più attese del Met Gala 2023, dopo il look da Marilyn Monroe portato in passerella lo scorso anno, l'imprenditrice ha optato per le perle. Il vestito omaggio il compianto stilista con un design di fili perlati che hanno avvolto la figura di Kim. I capelli erano raccolti in uno chignon alto e voluminoso.

Jared Leto in versione gatto

Il cantante e attore Jared Leto ha forse portato in scena il look più iconico della serata: ha indossato i panni di Choupette, l'amata gattina di Karl Lagerfeld. Nei giorni scorsi, era trapelata la notizia che il felino avrebbe sfilato insieme alle star dello showbiz e, anche se non era proprio la vera Choupette, Karl avrebbe sicuramente apprezzato.

Cara Delevingne, la musa ispiratrice

Cara Delevingne è stata una delle muse ispiratrici di Karl Lagerfeld che più volte, negli ultimi anni, l'ha voluta con sé per concludere in bellezza le proprie sfilate.

La modella e attrice inglese ha indossato un look bicolor dallo spirito young del brand omonimo dello stilista. La sua apparizione è stata una delle più apprezzate dell'intera serata.

