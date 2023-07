Dua Lipa, vacanza romantica con il fidanzato Romain Gavras. Ma i fan notano un dettaglio

di Redazione web

Dua Lipa ha avuto un anno molto ricco di sorprese e si sta preprando all'uscita del nuovo film "Barbie", dove ha preso parte alla colonna sonora, con gran sorpresa dei fan che non sapevano nulla. La canzone è già una hit estiva e si prepara a diventare un tormentone una volta che la "bambolina" di Margot Robbie sarà approdata nei cinema di tutto il mondo. In Italia, l'uscita è prevista per il 20 luglio.

La reginetta del pop mondiale si sta, quindi, concedendo delle vacanze da sogno insieme al suo nuovo fidanzato, Romain Gavras per rilassarsi e godersi l'estate. La cantate ha pubblicato alcune foto molto hot che la ritraggono in barca, altre mentre prende il sole e altre ancora in cui è mano nella mano con il suo amore. Ma i fan hanno notato alcuni dettagli nei suoi scatti, che proprio non si aspettavano. Cosa avranno visto i fan?

Dua Lipa, il bikini a pois Versace infiamma i fan: il prezzo è da capogiro, ecco quanto costa

Dua Lipa sul red carpet con il nuovo fidanzato. Il debutto della coppia mano nella mano a Cannes fa impazzire i fan

Dua Lipa e i dettagli nella foto

I fan di Dua Lipa sono molto attenti quando la loro cantante preferita pubblica un carosello con alcuni scatti di momenti durante le vacanze e hanno notato alcuni dettagli molto interessanti. In particolare, la foto in cui la cantante inglese prende il sole, con un bikini nero è stata fonte di molte chiacchiere. Dua Lipa è distesa con gli occhiali da sole e una sigaretta nella mano, mentre mostra un fisico scolpito e un addome piatto, coronato da un piercing all'ombellico.

I fan non avevano idea che la cantante inglese fumasse e anche il piercing è una novità, persino per i più attenti.

A catturare l'attenzione sono stati comunque gli scatti che la immortalano insieme a Romain, dove si sorridono, complici.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA