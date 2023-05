Dua Lipa sfila a Cannes con la nuova fiamma (Romain Gavras), l'ex fidanzato pubblica storie inquitanti su Instagram. I fan: è pericoloso

di Redazione web

Dua Lipa ha da poco ufficializzato la sua relazione con il regista francese Romain Gavras, 41enne, ma non tutti sembrano averla presa bene. La coppia era felice e raggiante, mano nella mano sul Red Carpet di Cannes. Dall'altra parte del mondo, tuttavia, qualcuno non era poi così contento della nuova coppia. Anzi, avrebbe reagito a quelle immagini pubblicando alcune storie inquietanti su instagram. Andiamo a vedere di chi si tratta (e cosa contengono quelle storie inquietanti su Dua Lipa).

Dua Lipa, l'ex fidanzato è pericoloso

Dua Lipa è al settimo cielo, mano nella mano con il suo nuovo fidanzato, ma in America non tutti hanno preso bene questa novità. Anwar Hadid, il suo ex ragazzo, ha pubblicato una serie di Instagram story molto inquietanti che hanno preoccupato i fan della cantante inglese.

Il modello americano, fratello delle top model Gigi Hadid e Bella Hadid, ha pubblicato una storia su Instagram con scritto : "Trying to not find and kill him", ovvero "sto provando a non andare a cercarlo e ucciderlo".

Ovviamente, il soggetto a cui si riferisce non è esplicitato, ma in molti hanno pensato che si potesse trattare di Romain Gavras, nuovo fidanzato della sua ex Dua Lipa, forse mai dimenticata.

Anwar Hadid Posted Shady Instagram Stories After Dua Lipa Debuted Her New Relationship pic.twitter.com/E3NfUWzZxi — Out oF The Bubble News (@30Faceis) May 21, 2023

La gelosia di Anwar Hadid

I fan hanno sempre saputo della gelosia di Anwar Hadid, ma mai si sarebebro aspettati un comportamento così inquietante dopo che la loro storia si è conclusa più di un anno e mezzo fa.

