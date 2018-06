Kendall Jenner e Anwar Hadid, flirt finito dopo solo due settimane

Federica Pellegrini, ecco il post su Instagram dopo la notizia delle nozze di Filippo Magnini​

Luigi Favoloso, pesante battuta su Selvaggia Lucarelli e Corona: la reazione di Nina Moric​

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È durata poco tra. Due settimane dopo essere stato visto baciare Kendall ad undelil fratello di, Anwar, è stato avvistato in situazioni affettuose con lafrancesefuori ad un nightclub aLa diciannovenneha lavorato per tantecome, ed in passato è stata avvistata con. In quella notte sia Kendall che Anwar si trovavano entrambi al famoso night clubper vedereesibirsi in uno show privato. La figlia disi è presentata all'evento privato con la stellae secondo una fonte: “anche Anwar Hadid era allo show, ma non c'è stato imbarazzo tra Kendall e Sonia. Si sono salutati tutti in modo cordiale”. Sono stati sinceri almeno perchè all'inizio del mese laaveva riferito che Kendall e Anwar “si stanno solo divertendo ... e non vogliono nulla di serio”.