Met Gala 2023, Dua Lipa stupisce tutti con un collier di diamanti da 200 carati: il suo valore vi lascerà senza fiato

di Redazione Web

Centinaia di star e di look al Met Gala, maggi, più o meno diretti, al genio creativo di Karl Lagerfeld. Gli abiti di questa edizione sono stati eleganti, sensuali e all'inseguimento della sperimentazione. Ma più che con la scelta degli abiti, le star si sono sbizzarrite con i gioielli. A dimostrarlo è stata la cantante Dua Lipa, chiamata come co-chair dello strepitoso evento di apertura della mostra Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. L'incredibile re-edition del diamante Tiffany & Co è apparso al collo di Dua Lipa sul red carpet del Met Gala 2023, lasciando tutti senza fiato.

Met Gala 2023: Jared Leto vestito da gatto, per Kim Kardashian solo perle, Penelope Cruz sposa. Tutti i look

Dua Lipa debutta a sorpresa nel film Barbie: quali sono i personaggi e la trama

L'accessorio indossato da Dua Lipa

Dua Lipa ha indossato un abito dall'archivio di Chanel Coture F/W 1992 a cui è stato abbinato il collier di diamanti Tiffany & Co di oltre 200 carati. Il collier di diamanti è chiamato anche Re dei Diamanti per il suo inestimabile valore. Precedentemente è apparso anche al collo di Lady Gaga alla premiere di A Star is Born nel 2019 durante la notte degli Oscar.

Il collier di diamanti

La cantante ha sfoggiato un vestito bianco principesco e, a impreziosire il total look è la riedizione di un diamante. Il collier di diamanti di oltre 200 carati è incastonato in una collana di platino a causa del suo taglio e ricorda il celebre diamante giallo di Tiffany da 128, 54 carati estratto nel 1977. Il valore inestimabile del collier, secondo quanto affermano i media internazionali, sarebbe di oltre 10 milioni di dollari: ma in realtà potrebbe essere anche superiore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA